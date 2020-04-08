Заместитель киевского городского головы Виталия Кличко Владимир Прокопив с помощью матов призвал людей соблюдать карантин
Видеообращение Прокопив опубликовал на своей странице в Facebook. Позже он его удалил, но ролик успел разлететься в сети (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).
Прокопив с помощью ненормативной лексики попросил людей не устраивать вечеринки и пикники с шашлыками. При этом сам депутат на видео идет по улице без защитной маски.
"Вот у меня вопрос к той молодежи, которая собралась классно затусить и пожарить шашлыки: вот вы йо**утые?! Какие на**й тусовки?", - говорит иновник на видео.
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Заместитель Кличко также припугнул киевлян ситуацией в городских больницах: "Там не кульно, не хайпово, там больные люди, они умирают".
При этом в комментарих под видео киевляне жестко раскритиковали скандальную речь чиновника.
"Со своими детьми и женой так разговаривай!) Такую быдляку как ты, никто всерьез не воспринимает!", "А где ваша, господин, маска?", " Ну нормальный такой сленг для заместителя городского головы, так, конечно, гораздо лучше понятно", "За такой "базар" в цивилизованной стране быстро бы под зад дали с поста, еще потом бы публично извинялся", "Чего без маски? Штраф ему в 17 тысяч гривень", "Скоро вас вынесут вперёд ногами", - пишут возмущенные пользователи сети.
"Конечно, все мы видели видео экспрессивных итальянцев( мэры городов сняли видео ), но это же не значит - подражать таким образом!!! Люди и без того напуганы, а нецензурщина не поможет людям справиться ни со страхом, ни с его отсутствием. Обеспечивайте лучше больницы и медиков необходимым, а не взывайте матом!", - советуют киевляне.
Напомним, киевляне не выдержали карантина и открыли пляжный сезон.
Как сообщала Politeka, умелый киевлянин показал, как ловко обойти запреты карантина.
Также Politeka писала, что в Киеве толпа людей наплевала на карантин и бросилась в церковь.