Заместитель киевского городского головы Виталия Кличко Владимир Прокопив с помощью матов призвал людей соблюдать карантин

Видеообращение Прокопив опубликовал на своей странице в Facebook. Позже он его удалил, но ролик успел разлететься в сети (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Прокопив с помощью ненормативной лексики попросил людей не устраивать вечеринки и пикники с шашлыками. При этом сам депутат на видео идет по улице без защитной маски.

"Вот у меня вопрос к той молодежи, которая собралась классно затусить и пожарить шашлыки: вот вы йо**утые?! Какие на**й тусовки?", - говорит иновник на видео.

Заместитель Кличко также припугнул киевлян ситуацией в городских больницах: "Там не кульно, не хайпово, там больные люди, они умирают".

При этом в комментарих под видео киевляне жестко раскритиковали скандальную речь чиновника.

"Со своими детьми и женой так разговаривай!) Такую быдляку как ты, никто всерьез не воспринимает!", "А где ваша, господин, маска?", " Ну нормальный такой сленг для заместителя городского головы, так, конечно, гораздо лучше понятно", "За такой "базар" в цивилизованной стране быстро бы под зад дали с поста, еще потом бы публично извинялся", "Чего без маски? Штраф ему в 17 тысяч гривень", "Скоро вас вынесут вперёд ногами", - пишут возмущенные пользователи сети.

"Конечно, все мы видели видео экспрессивных итальянцев( мэры городов сняли видео ), но это же не значит - подражать таким образом!!! Люди и без того напуганы, а нецензурщина не поможет людям справиться ни со страхом, ни с его отсутствием. Обеспечивайте лучше больницы и медиков необходимым, а не взывайте матом!", - советуют киевляне.

"От ви йо*нуті?! Які нах*й тусовки?" Заместитель киевского городского головы Владимир Прокопив резко раскритиковал планы некоторых киевлян насладиться хорошей погодой в столичных скверах и парках. Gepostet von Мой Киев am Montag, 6. April 2020

Напомним, киевляне не выдержали карантина и открыли пляжный сезон.

Как сообщала Politeka, умелый киевлянин показал, как ловко обойти запреты карантина.

Также Politeka писала, что в Киеве толпа людей наплевала на карантин и бросилась в церковь.