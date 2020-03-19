Во время карантина многие украинцы были вынуждены начать работать из дома и некоторые интернет-провайдеры решили этим воспользоваться



Из-за опасности вспышки коронавируса многие украинские работодатели перевели своих работников на удаленный режим работы, пишет Hyser. Понятно, что это касается тех, кто сможет выполнять свои функциональные обязанности дома, имея доступ к интернету.

В Европе, к слову, для таких людей интернет-провайдеры понижают плату за пользования услугами. Некоторые провайдеры вообще дают бесплатный, льготный период.

Но это - в Европе. А мы живем в Украине. Наши интернет-провайдеры, как отдельные ненасытные таксисты готовы воспользоваться любой бедой ради наживы.

Яркий тому пример - интернет-провайдер Lanet, который в самый пик карантина решил взвинтить цены на свои услуги. Людям начали приходить уведомления о том, что их принудительно переводят на новый тариф. Теперь во время карантина придется платить 199 гривен вместо 146... В некоторых пакетах суммы возросли еще больше.

А вот как подорожание во время карантина описывают в самой компании:

Улавливаете суть? Именно перед самым введением карантина в Lanet поняли, что у них вдруг выросли затраты на "обладнання та матеріали, необхідні для стабільної роботи мережі та її модернізації"...

И это в то время, когда тысячи киевлян вынуждены будут пользоваться услугами именно Lanet, поскольку уже привыкли к их неплохим расценкам и качеству работы. И тут на тебе - резкое подорожание интернета во время карантина.

Между тем, пока Lanet пользуется ситуацией и взвинчивает цены на свои услуги, украинцы на своем личном транспорте доставляют врачей на работу, помогают пенсионерам в закупке продуктов, оказывают помощь одиноким людям.

И как после этого смотрится "мародерское" сообщение Lanet о том, что в период карантина они резко поднимают тарифы? Делаем выводы, друзья...

А теперь посмотрите, как Lanet взвинтил цены. Вот их официальное сообщение:

Спасибо, Lanet за то, что "поддержал" киевлян и жителей Киева в такие сложные времена...

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